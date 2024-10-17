Engelli Köpeği Katletmeye Çalıştı, Silah Ruhsatsız Çıktı; Serbest Bırakıldı!

Hayvanlara yönelik şiddetin boyutu her geçen gün büyüyor. İstanbul Bahçelievler'de saat 02.40 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Güneşli Yolu Caddesi üzerinde bir şahıs, kaldırımda bulunan engelli köpeği silahla öldürmeye kalktı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırgan köpeği vuramadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.Ş.'yi gözaltına aldı. M.Ş.'nin üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek bulundu.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen M.Ş. daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA