Ender Saraç hakkında çıkan haberlere erişim engeli!

Dr. Ender Saraç,- hakkında çıkan aile içi cinsel istismar iddialarını içeren haberlere erişim engeli getirildi.

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Ender Saraç hakkında çıkan haberlere erişim engeli!

Aile içi cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Dr. Ender Saraç, hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirtti.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Ender Saraç’ın kendi oğlunu taciz ettiği iddialarına ilişkin haberlere erişim engeli getirdi.

T24’ün aktardığına göre, kararda “Toplum sağlığının, kamu düzeninin korunması ve mağdurun üstün menfaati doğrultusunda” Ender Saraç hakkındaki haberler hakkında soruşturma tamamlanıp kovuşturma açılana kadar erişim engeli getirildiği bildirildi.

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