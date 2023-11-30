Emre Çolak'a ait 3.2 milyon doların görüntüleri ortaya çıktı: Seçil Erzan'ın ortağı dolarlarla koşarak uzaklaştı

Emre Çolak'ın 'Fatih Terim Fonu' için 3.2 milyon doları teslim ettiği an kamera kayıtlarına girdi. Seçil Erzan'ın suç ortağı Ali Yörük'ün 3.2 milyon dolarla koşarak uzaklaşma görüntüleri ortaya çıktı.

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Emre Çolak'a ait 3.2 milyon doların görüntüleri ortaya çıktı: Seçil Erzan'ın ortağı dolarlarla koşarak uzaklaştı

‘Fatih Terim Fonu’ adı altında toplanan paralarla ilgili en fazla kaybı olan 3’üncü kişinin futbolcu Emre Çolak olduğu düşünülüyor. Seçil Erzan'a Arda Turan 7.5 milyon dolar, Emre Belözoğlu 4.2 milyon dolar para verirken Emre Çolak’ın kaybı ise 3.2 milyon dolar.

Emre Çolak’ın, kardeşi Emrah Çolak aracılığıyla verdiği paralarını, teslim anlarına ilişkin görüntüler HalkTV'de yayınlandı. 4 ayrı kamera ile çekilen görüntüler, dava dosyasına girdi.

Emre Çolak'a ait 3.2 milyon doların görüntüleri ortaya çıktı: Seçil Erzan'ın ortağı dolarlarla koşarak uzaklaştı - Resim : 1

PARALAR İKİ ÇANTAYA DOLDURULDU

Görüntünün başında, Emrah Çolak ile Erzan’ın tutuklu suç ortağı Ali Yörük yan yana otururken görünüyorlar.

Dakikalar sonra, şubenin arka kısmında kalın poşetler içinde dolarlar getiriliyor. Poşetler, Yörük ve Çolak’ın oturduğu yerin karşısındaki bölüme götürülüyor. Bir süre sonra dolarlar bu bölümde siyah renkli iki çantaya konuluyor.

Ardından Ali Yörük ve Emrah Çolak, gişelerin önünde görülüyor. İkili tokalaştıktan sonra Yörük, dolar dolusu iki çantayla şubeden çıkıyor. Görüntülere göre Çolak, şubeden dışarı adımını attıktan hemen sonra koşar adım uzaklaşıyor.

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