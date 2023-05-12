Emniyet'ten Muharrem İnce hakkında sosyal medyada yayılan kaset kumpasına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmıştır" denildi.

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Emniyet'ten Muharrem İnce hakkında sosyal medyada yayılan kaset kumpasına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Muammer İnce hakkındaki sosyal paylaşımlarıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emniyet’in açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce hakkında, özellikle 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır.

Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, bahse konu fotoğrafların yurt dışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış; bu hesaplar, hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Kaset kumpası ve hakkındaki iddiaların ardından cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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