Emniyet talep etti: Mahkeme, Ümit Özdağ'ın İliç paylaşımlarını engelledi

Erzincan İliç'teki maden faciasında milyonlarca metreküplük siyanürlü toprağın altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları 6. gününde sürerken, önceki gün maden sahasına girmesine izin verilmeyen Zafer Partisi lideri Özdağ'ın sosyal medya paylaşımları engellendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talebiyle Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Özdağ'ın İliç'le ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili erişim engelleme kararı aldı.

Aralarında Özdağ'ın mesajlarının da bulunduğu 45 ayrı sosyal medya paylaşımına ilişkin kararı İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu: "Erzincan'daki altın madeni faciasıyla ilgili 45 sosyal medya paylaşımı, Emniyet Genel Müdürlüğünün talebiyle, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 8. SCH'nin 14 Şubat 2024 tarihli ve 2024/1533 sayılı kararıyla erişime engellendi."

Bilişim hukuku uzmanı ve İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise kararla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Zafer Partisi Başkanı @umitozdag'ın sosyal medyâ paylaşımları, Emniyet Genel Müdürlüğünün talebiyle, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi."