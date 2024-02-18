İzmirliler Aşık Veysel Rekreasyon Alanı için eylem yaptı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nındaki otoparkın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretli hale getirilmesini Bornova halkıyla birlikte protesto etti.

Yapılan açıklamada Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın Bornova'nın kalbinde yer alan önemli bir kamusal alan olarak yıllardır halkın nefes aldığı, dinlendiği ve sosyal etkileşimde bulunduğu bir mekan olduğu vurgulandı.

"TÜM YURTTAŞLAR İÇİN ÜCRETLİ OLACAK"

Ancak, son zamanlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararların bu alanın kamusal karakterini tehdit ettiği belirtilen açıklamada "Otopark sorunu adı altında yapılan planlar, aslında bir rant kavgasının yansıması gibi görünmektedir. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın otoparkının İZELMAN'a devredilerek ücretli hale getirilmesi, öncelikle karavancıları çıkartma bahanesiyle sunulmuş, ancak şu an tüm yurttaşlar için ücretli olacağı ortaya çıkmıştır" denildi.

Bu durumun kamusal alanın kullanımını kısıtlayarak halkın doğal bir nefes alma alanından mahrum bırakılmasına neden olacağı kaydedilen açıklamada "Ayrıca, konaklamanın yasaklanması gibi kısıtlamalar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın özgün karakterine zarar verecektir" ifadesine yer verildi.

"DOĞAL MİRASIMIZI KORUMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada "İzmir halkını, bu rantçı/piyasacı yaklaşıma karşı mücadeleye çağırıyoruz. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, tüm özellikleriyle korunmalı ve kamusal yarar gözetilerek tüm yurttaşların ücretsiz olarak kullanımına açık kalmalıdır. Bizler, Türkiye Komünist Partisi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, halkın taleplerini dikkate almaya ve doğal mirasımızı korumaya davet ediyoruz" denildi.