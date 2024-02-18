Ankara'da kademeli emeklilik mitingi: "Sandıkta adalete oy vereceğiz"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan ve 1 günle 17-20 yıl kaybedenler, haklarını aramak amacıyla Ankara Anıtpark’ta miting düzenledi.

Mitinge, EMADDER üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde “Kademe yoksa oy da yok” sloganları atıldı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da katılarak destek verdi.

“DEVLETİMİZ VE ONU YÖNETENLER BU ADALETİ SAĞLAMAK ZORUNDADIR”

Dernek Başkanı Uğurlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Emekli olmak haktır, keyfi yasalar yaptırımlar ile çalışan üreten ve emeklilik primlerini doldurmuş insanlara 17-20 sene de yaş bekle demek çok büyük haksızlıktır. Ülkemizde tabii ki sosyal güvenlik alanında çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Ama bu düzenlemelerin adaletli hakkaniyetli olması gerekir. 2000 yılından sonra bu kadar yaş uçurumu olması asla ama asla kabul edilemez. Bu yanlıştan hemen bir an önce dönülmeli ve bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Devletimiz ve onu yönetenler bu adaleti sağlamak zorundadır. Ne yazık ki bu ülkede sistemin ve SGK'nin bütün yükü, kasası 9 Eylül sonrası çalışanlara yüklenmiştir.

“BORÇLU DEĞİL ALACAKLIYIZ”

Bizler kasa değiliz. 5000 günlü hiç değiliz. Fazlası ile ödedik primlerimizi. Borçlu değil alacaklıyız alacaklı. Bir kesime kıyak üstüne kıyak yapılırken daha çok emeği olan daha çok prim yatırmış insanlara emekli olmak imkansız hale getirildi. Bu mu emeğe saygı, bu mu emekçiye saygı, mezara girsin de maaş almasın mı? Önce 1999 da, sonra 2008 de yapılan yasalar ile emekli olmak, mezarda olacak hale denk getirildi. Yani sen çok çalış 7000 gün doldur sonra 17 yıl bekle ömrün yeterse emekli ol demek, öl demek öl.

Anamızın ak sütü gibi helal olan hakkımız için, 2. sınıf vatandaş muamelesini kabul etmediğimiz için bizlerde bu ülkenin vatandaşı olduğumuz için hak edilmiş emeklilik haklarımız için bir tarihle bizleri düşman edip çalışma barışımızı bozduğunuz için gecemiz gündüzümüz çalınan geleceğimiz için 31 Mart günü sandıkta adalete oy vereceğiz.”

“SEN ÖNCE BU İNSANLARA HAKLARINI TESLİM ET SAYIN CUMHURBAŞKANI”

EMADDER mitingine konuşmacı olarak katılan DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da, “Saray buraya yakın. Recep Ağabey dün Ordu'da, 'Ayşeler, Fatmalar, Emineler uzaya gideceksiniz' dedi. Ben de Recep Ağabeye diyorum ki, EMADDER'in Ayşeleri, Fatmaları, Emineleri uzaya gitmeyi değil emekli olmayı istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, sen önce bu insanların hakkı olanı teslim et. Milyonlarca insan çocuğuna ayakkabı için, evine aş için, ekmek için emeklilik hakkını arıyor. Bırak uzaya gitmeyi, Ordu'dan, Afyon'dan, Kırıkkale'den gelmek için para arıyor. Sen önce bu insanlara haklarını teslim et Sayın Cumhurbaşkanı. Emekliye ikramiye verecek Turgut, emekliye ikramiye verecek Murat Kurum. Verene kadar gel bu meydanda da kademeliye hakkını ver."

Mitinge katılan bir vatandaş şunları söyledi:

“Ankara'dan 600 tane milletvekiline sesleniyorum, 1 günün karşılığı 17-20 yıl olur mu? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, 1 gün işe geç girdim diye aynı yaştaki arkadaşlarımdan 20 yıl sonra emekli olmam adalet mi? Duyun bizi, yeter...”

“BİZ BORÇLU DEĞİLİZ, ALACAKLIYIZ”

Bir başka vatandaş ise, “Benim yaşım 48. Akranlarımın hepsi emekli oldu. Prim günüm 8000. Bana daha 17 yıl sonra emekli olacaksın diyorlar. Biz borçlu değiliz, alacaklıyız. Hakkımızı alana kadar durmayacağız. Direne direne hakkımızı alacağız” dedi.

“MEZARDA EMEKLİLİĞE HAYIR”

EMADDER üyesi Elvan Bostanoğlu ise şunları söyledi:

“Hakkımız gasp edildi. İş barışı bozuldu. Ben EYT'yi 7 ay ile kaçırdım. O dönemde üniversite okuyordum. Mayıs 2000'de işe başladım, akranımdan 20 sene sonra emekli olmam isteniyor. Benden küçük arkadaşlarım emekli olu. Biz bunları hak etmedik. Mezarda emekliliğe ‘hayır’ diyoruz. Devletten, SGK yasalarında köklü bir reform bekliyoruz. Adında 'adalet' olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden adalet bekliyoruz.”

“BİZ FAZLA ÖDEDİĞİMİZ PRİMLERİMİZLE CEZA ALDIK”

Mitinge katılan bir başka vatandaş Taner Şentürk ise, bir gecede ikinci sınıf vatandaş yapıldıklarını belirterek, “8060 gün primim var. Benim yanımda çalışan iş arkadaşım 5900 günde emekli oluyor. Ben adaletsizliğe karşı buradayım. Mağduriyetimizi haykırmaya karşı buradayım. Biz fazla ödediğimiz primlerimizle ceza aldık. Ben 50 günle EYT'yi kaçırdım. 12 yıl daha fazladan çalışacağım” diye konuştu.

İkiz çocuklarıyla birlikte eyleme gelen Murat Özdemir ise şunları ifade etti:

“İkiz kardeşim emekli oldu. Benden 1 yaş büyük ablam emekli oldu ama ben 17 yıl bekleyeceğim. Yani adalet yok, adalet istiyoruz. Kademeli emekliliği bir an önce getirsinler.”