Emlakçılar fırsatı kaçırmadı: Meral Akşener'e komşu olmak isteyenler dikkat!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde aldığı arsaya ev yaptırmasını fırsat bilen emlak siteleri, bölgedeki ilanları "Meral Akşener'e komşu olmak isteyenlere fırsat" şeklinde vermeye başladı.

Emlakçılar fırsatı kaçırmadı: Meral Akşener'e komşu olmak isteyenler dikkat!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde aldığı arsaya ev yaptırdı. Akşener'in evinin çevresindeki arsalar bir anda popüler oldu.

Akşener’in Birlik Mahallesi’nde yaptırdığı ev daha bitmeden çevresindeki arsaların değeri artarken internet üzerinden satışa çıkarıldı. Konut, arsa, otomobil alım satımına olanak tanıyan sahibinden.com isimli sitede bir anda popülaritesi artan arsalar için "Meral Akşener’e komşu olmak isteyene fırsat, İYİ Parti Meral Akşener’in yatırım yaptığı bu mahallede kaçmaz fırsat” ifadeleriyle ilanlar yayınlanmaya başladı.

Meral Akşener'in yaptırdığı konutun 'malikane' olarak tanımlandığı ilanda, çevredeki arsaların konumu da işaretlenerek, Akşener'e komsu alanların sınırlandırılması dikkat çekti.

 Emlakçılar fırsatı kaçırmadı: Meral Akşener'e komşu olmak isteyenler dikkat! - Resim : 1

Emlakçılar fırsatı kaçırmadı: Meral Akşener'e komşu olmak isteyenler dikkat! - Resim : 2

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