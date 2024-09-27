Eminönü'nde Operasyon: 3 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Deniz polisi tarafından Eminönü'nde yapılan operasyonda 3 ton kaçak midye ele geçirildi. Şüpheliye 26 bin 242 lira ceza kesilirken, yakalanan midyeler yeniden denize bırakıldı.

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Eminönü'nde Operasyon: 3 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

İstanbul emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahilinden yasak yolla çıkarılan midyelerin şüpheli bir araca yüklendiğini belirledi. Aracı bir süre takip ettikten sonra durduran ekipler, sürücü H.A.'yı araçtan indirdi. Araçta yapılan aramalarda 3 ton ağırlığında 150 çuval midye ele geçirildi.

Midyeler yeniden denize dökülürken şüpheli H.A.'ya '1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 26 bin 242 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

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