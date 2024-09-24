Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak mı? Uzmanından Açıklama Geldi

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında sosyal güvenlik sistemi için atılacak adımların netleşmeye başladığı ve çalışan emeklilerin maaşından genel sağlık sigortası alınması düşünüldüğü iddia edilmişti.

Emeklilerde panik havası yaratan bu iddiaların ardından yeni bir açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş böyle bir çalışma olmadığını öne sürdü.

Karakaş, "Haberi bende okudum ama haberi teyit ettiremedim. Biliyorsunuz ben Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan uzun yıllar çalışmış bir bürokratım. Orta Vadeli Program'da deniyor ki kişilerin istihdamda kalması sağlanmaya devam edilecek. EYT'liler bu haberden sonra panik oldu. 'Biz emekliyiz diye cezalandırılacak mıyız?' Diyorlar. Ben haberi incelediğim zaman biraz çelişkili gibiydi. Benim edindiğim bilgilere göre şu anda resmi taslak yok. Çalışma da yok" dedi.

Karakaş, böyle bir karar alınırsa çalışan emeklilerden yüzde 5'lik bir kesinti olacağını aktardı.

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda çalışan emeklilerden yüzde 7,5 prim alınıyor. Şimdi Genel Sağlık Sigortası primi bir bütün halinde bakıldığında yüzde 12,5. Dolayısıyla buradan yüzde 5'lik bir kesinti olur.

SGK diyor ki çalışanlar sistemde kalsın. Çalışanların sistemde kalması SGK'ya yarar. Bir kişi emekliliği gelmesine rağmen sistemde kalırsa SGK, emekli maaşı ödemediği için kar eder. Kişi çalıştığı için toplamda işsizlik sigortası primi dahil yüzde 37,5 prim söz konusu. Bu anlamda da kar edilir."

Kaynak: TGRT Haber