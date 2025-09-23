Emekli Polis Sırra Kadem Bastı

Burdur’un Karamanlı ilçesinde baraj kenarında aracı bulunan emekli polis için arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri kıyıda botlarla, dalgıç polisler ise baraj dibinde araştırma yapıyor.

Burdur’un Karamanlı ilçesinde, baraj kenarında otomobili bulunan emekli polis için arama çalışması başlatıldı. Olay, saat 11.00 sıralarında Karamanlı Barajı’nda meydana geldi. Emekli polis Osman E.’ye (56) ulaşılamaması üzerine ailesi durumu Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osman E.'nin otomobili baraj kenarında bulundu

Osman E.’ye ait 15 ABR 419 plakalı otomobilin baraj kenarında bulunması üzerine arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri botlarla kıyıda arama yaparken, dalgıç polisler de barajın dibinde inceleme gerçekleştiriyor.

Olay yerine gelen Osman E.’nin yakınları ise endişeli bekleyişlerini baraj kenarında sürdürüyor.

