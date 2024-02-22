Emekli maaşıyla akıl almaz iş: Tam 9 milyon TL!

Adana'da İdris T. (68) isimli kişi, piyasa değeri 9 milyon TL olan sahte darphane baskılı, düşük ayarda altınla yakalandı. İdris T., altınları emekli maaşı ile aldığını iddia etti.

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Emekli maaşıyla akıl almaz iş: Tam 9 milyon TL!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte darphane baskılı düşük ayarda altın üretimi yapan bir yere operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirilirken, İdris T. (68) ise gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON TL

Ele geçirilen düşük ayarda sahte darphane baskılı altınların piyasa değerinin 9 milyon TL olduğu öğrenildi.

Emekli maaşıyla akıl almaz iş: Tam 9 milyon TL! - Resim : 1

"EMEKLİ MAAŞIMLA ALDIM"

Gözaltına alınan şüpheli İdris T., adli tıp birimindeki sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının, "Altınları emekli maaşınla mı aldın" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi. Emniyetteki ifadesinde ise, "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" savunmasını yaptı.

EV HAPSİ TEDBİRİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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