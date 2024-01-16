Eleştirilerin odağındaki Fulya Öztürk'e bir tepki de Cüneyt Özdemir'den: Sen haberi anlat, kendini anlatma

Kuzey Irak'taki operasyonlar sonrası sınır bölgesinde çekim yapmaya giden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, canlı yayındaki hareketleri sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Öztürk, yayın sırasında, "Az önce konuştuğumuz Tim araziye çıktı" dediği için konum bilgisi verdiği dolayısıyla yoğun eleştiriler aldı.

Tepkilerin ardından Öztürk, "Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım. Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÖZDEMİR: SEN HABERİ ANLAT, KENDİNİ ANLATMA

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Öztürk'ü eleştirerek şunları söyledi:

"Ben editörü olsam Fulya'yı kenara çekip derdim ki; Fulya bak sen gazetecisin haber önde olacak sen önde olmayacaksın derdim. Kardeşi olarak söylüyorum bazen çok öne çıkıyor bu ödediği fatura da onun faturası oluyor. Sen haberi anlat, kendini anlatma çok fazla kendi duygularını anlatıyorsun bir anda sen konuşulmaya başlıyorsun. Bu gazeteciliğin en cazibeli ve en tehlikeli yerlerinden bir tanesidir."

Fulya Öztürk'ün kendisine mesaj attığını belirten Özdemir, "Yayın sonrası Fulya mesaj attı 'Eleştirilerinizi ciddiye alacağım' dedi... Kulak vermesine sevindim. Bu çalışkanlığı ile bence çok daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem