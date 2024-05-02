Elektrikli bisiklet hırsızından pes dedirten savunma: Her gün yürümek zorunda kalıyordum

Adana'da elektrikli bisiklet çalan hırsız ifadesinde, "Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldım" dedi.

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Elektrikli bisiklet hırsızından pes dedirten savunma: Her gün yürümek zorunda kalıyordum

Adana'nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde, 15 Nisan saat 15.00 sıralarında tekstil işçisi Recep Y. (28), caddedeki bir restoranın paket servis için kullanılan elektrikli bisikletini, gidon kilidini kırıp, sürükleyerek çaldı. Şüphelinin olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elektrikli bisikletin çalındığını fark eden restoran sahibi İsmail G.’nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

"İŞE GİDİP GELMEK İÇİN ÇALDIM"

Kimliği tespit edilen şüpheli, adresine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete götürülen Recep Y. ifadesinde, "Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan elektrikli bisiklet ise bulunamadı.

Kaynak: İHA

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