Mide bulandıran görüntü: KYK yurdunda yemeklerden çıkanlar şoke etti

Denizli'de KYK yurdu yemeklerinden vida, kıl ve salyangoz çıktığı iddia edildi.

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Mide bulandıran görüntü: KYK yurdunda yemeklerden çıkanlar şoke etti

Denizli'deki KYK yurdunda kalan bir öğrenci, "Yemekhanede yemek yiyemiyoruz, bize yardımcı olun" diyerek yemeklerin fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda, ekmek içinden vida, sulu yemeklerden kıl ve salyangoz çıktığı görüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir KYK yurdunda kalan kız öğrenci, yemekhane koşulları hakkında şoke edici iddialarda bulundu. Geçmişte asansör kazalarıyla gündeme gelen KYK yurtları, bu kez de yemek skandalıyla manşetlere çıktı. Öğrenci, yemeklerden sürekli kıl, tüy gibi maddeler çıktığını belirterek, paylaştığı fotoğraflarda ekmeklerin içinden vida, sulu yemeklerden ise kıl, kurt ve salyangoz çıktığını gösterdi.

Mide bulandıran görüntü: KYK yurdunda yemeklerden çıkanlar şoke etti - Resim : 1

Şikayetlerine rağmen yetkililerden bir çözüm bulunamadığını ifade eden öğrenci, "Yönetime pek çok kez şikayette bulunmamıza rağmen 'İstediğiniz yere şikayet edin, bana bir şey olmaz' şeklinde laubali cevaplar aldık. Yemekhanede yemek yiyemiyoruz ve bütçemiz dışarıdan sürekli yemek yemeye yetmiyor. Bu mesajı yayınlayarak yardım istiyoruz," dedi.

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