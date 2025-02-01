Elazığ'da Yangında Yaralanan Genç Kızdan Acı Haber

Elazığ'da soba devrilmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 25 yaşındaki Meryem Yalçınkaya, hastanede hayatını kaybetti.

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Elazığ'da Yangında Yaralanan Genç Kızdan Acı Haber

Edinilen bilgilere göre, olay, 29 Ocakta Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'ta meydana gelmişti. Tek katlı bir evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Anne ve bir kızı alevlerin arasından kendi imkanları ile çıkmayı başarırken diğer kızı 25 yaşındaki Meryem Yalçınkaya ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerinde hazır bulunan ambulansta tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Meryem Yalçınkaya ise ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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