Virajı Alamayan Otomobil Devrildi

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Kazada yaralanan olmazken, olayda inceleme başlatıldı.

Virajı Alamayan Otomobil Devrildi

Siirt Tillo karayolunda kaza meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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