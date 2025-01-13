Elazığ’da Filmleri Aratmayan Olay: Cenaze Yıkanmadan Gömüldü, Gassalın Çözümü Herkesi Şaşırttı

Elazığ'da önceki gün akılalmaz bir olay meydana geldi. Solunum yollarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle hayatını kaybeden 74 yaşındaki A.A. defnedilmek üzere havayolu ile Elazığ'a getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından gömülmek istenen cenazenin yıkanmadığı anlaşılınca olanlar oldu.

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Elazığ’da Filmleri Aratmayan Olay: Cenaze Yıkanmadan Gömüldü, Gassalın Çözümü Herkesi Şaşırttı

Elazığ'da önceki gün öldükten sonra yıkanması unutulan bir cenaze, mezardan son anda çıkartıldı. Solunum sıkıntısı nedeni ile yaşamını yitiren 74 yaşındaki A.A. isimli bir vatandaş, defnedilmek üzere havayolu ile Elazığ'a getirildi.

Burada cenaze namazının kılınmasının ardından A.A.'nın cansız bedeni gömülmek üzere mezarlığa götürüldü. Tabuttan alınan cenaze, mezara konulduğu sırada yakınları A.A.'nın cenazesinin yıkanmadığını söyledi.

Bunun üzerine tekrar tabuta alınan A.A.'nın bedeni gassal tarafından gasilhanede alınarak yıkandı.

Elazığ’da Filmleri Aratmayan Olay: Cenaze Yıkanmadan Gömüldü, Gassalın Çözümü Herkesi Şaşırttı - Resim : 1

CENAZE GÖMÜLDÜ

Cenaze daha sonra aileye yeniden teslim edildi. Yıkama işleminin ardından A.A.'nın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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