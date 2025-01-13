Doğal Gaz Faciasında Yaralanmıştı, 17 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Kocaeli'deki doğal gaz faciasında ağır yaralanan Songül Aydın'dan kötü haber geldi. Aydın 17 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Doğal Gaz Faciasında Yaralanmıştı, 17 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Songül Aydın, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Doğal gaz kaynaklı patlama, 28 Aralık 2024'de Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Patlamanın ardından hasar gören bina da yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, gaz ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 13 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Doğal Gaz Faciasında Yaralanmıştı, 17 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti - Resim : 1

Yaralılardan 12'si belirli zamanlarda taburcu edilirken, Songül Aydın'ın ise tedavisi sürüyordu. Aydın, hastanedeki 17 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Kaynak: İHA

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