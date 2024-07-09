Ehliyette Yeni Dönem! Artık Bu Sorular Olmayacak

Ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor. Buna göre, direksiyon sınavları değişecek. Motorla ilgili sorular azaltılacak.

Ehliyette Yeni Dönem! Artık Bu Sorular Olmayacak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Yerli araç Togg’un yollarda yer almaya başlamasıyla elektrikli araçlara ilişkin de bir düzenleme yapılacağını bildiren Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, “Mevcut sınavda kursiyerlere aracın motor bölümünü soruyoruz ancak yeni yönetmelikle birlikte elektrikli araçla sınav yapabilmenin de önü açılacak. Yerli araç Togg gibi elektrikli araçlarda motor bölümü bulunmuyor. Dolayısıyla adaylar sınava giremiyordu, bunun önünü açtık. Kaput açıldıktan sonra sorulan soruları azaltacağız, teknolojiye ayak uyduracağız” dedi.

Tepeöz, yeni yönetmelikte, engelli kursiyerlerin gittikleri sürücü kursunda engellilere uygun araç olmadığı takdirde, kendi araçlarıyla sınava girebileceğini söyledi. Tepeöz, yazılı sınavı geçtiği hâlde 5 kez direksiyon sınavında kalan kursiyerlerle ilgili de düzenlemenin yer alacağını dile getirerek “Kursiyerin 3 yıl boyunca yazılı sınav hakkı baki kalacak. 3 yıl içinde başka bir kursa gidip kayıt olduktan sonra yazılı sınava girmeden direksiyon eğitimini alıp, direksiyon sınavına girecek” diye konuştu.

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Ehliyette Yeni Dönem! Artık Bu Sorular Olmayacak Ehliyette Yeni Dönem!
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