Eğlence Kabusa Döndü! 16 Yaşındaki Liselinin Acı Sonu...

İzmir’in Bornova ilçesinde Cadılar Bayramı kutlaması, 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin ölümüyle sonuçlandı. Atakent Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Alp Sirek, arkadaşlarıyla birlikte katıldığı eğlencede fenalaşarak hayatını kaybetti. İddiaya göre Alp ve arkadaşları, etkinliğe gitmeden önce Bostanlı sahilinde bir marketten aldıkları alkollü içkiyi enerji içeceğiyle karıştırarak içti. Ardından Cadılar Bayramı partisinin yapılacağı mekana geçen gençler, eğlence başladıktan kısa bir süre sonra Alp’in aniden fenalaştığını fark etti.

KURTARILAMADI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alp Sirek’i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Alp Sirek’in ailesinin bilgisi dahilinde etkinliğe katıldığı, ölüm haberinin ardından büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Genç öğrencinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kaynak: İHA