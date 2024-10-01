Eğitime Olumsuz Hava Engeli! O İllerde Okullara Bir Gün Ara Verildi

Bartın ve Zonguldak'ı şiddetli yağışlar vurdu. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Bartın ve Zonguldak’ta eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca valilikten yapılan açıklama kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Eğitime Olumsuz Hava Engeli! O İllerde Okullara Bir Gün Ara Verildi

Bartın ve Zonguldak'ta devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü de eğitime ara verildiğini açıklandı. Bartın Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim 2024 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KAMU ÇALIŞANLARI DA İZİNLİ

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Zonguldak il genelinde, oluşmuş hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu duyuruda ayrıca, belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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