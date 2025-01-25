Ege'de Korkutan Deprem
AFAD, Ege Denizinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Akdeniz olarak geçerken, büyüklüğünü 3.8 olarak geçti.
AFAD, Ege Denizi açıklarında, saat 09.57'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 8.59 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-01-25
Saat:09:57:22 TSİ
Enlem:36.21722 N
Boylam:25.30472 E
Derinlik:8.59 km
Detay:https://t.co/B9JgcyZYk7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ, AKDENİZ DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise saat 9.57'de meydana gelen depremin merkezini Akdeniz olarak geçti. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyurulurken derinliği ise 7.2 kilometre olarak geçildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 25, 2025
AKDENIZ https://t.co/e6HMnytcrn
25.01.2025, 09:57:24 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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