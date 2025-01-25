Ege'de Korkutan Deprem

AFAD, Ege Denizinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Akdeniz olarak geçerken, büyüklüğünü 3.8 olarak geçti.

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Ege'de Korkutan Deprem

AFAD, Ege Denizi açıklarında, saat 09.57'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 8.59 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ, AKDENİZ DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise saat 9.57'de meydana gelen depremin merkezini Akdeniz olarak geçti. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyurulurken derinliği ise 7.2 kilometre olarak geçildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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