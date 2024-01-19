Ege Denizi'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu. AFAD ise, depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı. Meydana gelen deprem, İzmir'in Çeşme ilçesine 216 kilometre mesafede bulunuyor.

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Ege Denizi'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 17.14'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Depremin derinliği 6,1 kilometre olarak açıklandı. Meydana gelen deprem, İzmir'in Çeşme ilçesine 216 kilometre mesafede bulunuyor.

AFAD, 4,4 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıklarken, derinliğini 9,94 kilometre olarak duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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