Edirne'nin Simgesi Nehir Tamamen Kurudu

Edirne'de neredeyse tamamen kuruyan Tunca Nehri'nde su akışı durdu, kötü koku ve kirlilik su yüzeyine çıktı. Vatandaşlar, acil önlem çağrısında bulunuyor.

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Edirne'nin Simgesi Nehir Tamamen Kurudu
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Edirne'de yaz sıcaklarının artması ve yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte Tunca Nehri'nde su akışı neredeyse tamamen durdu. Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen nehirde, kirlilik ve kötü koku gün yüzüne çıktı. Çevre sakinleri ve çeltik üreticileri yaşanan durumdan dolayı endişeli olduklarını belirtti.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Su seviyesinin ciddi şekilde düşmesiyle birlikte, Tunca Nehri'nin bazı bölümleri tamamen kurudu. Suyun yeşile döndüğü, yosun ve kirlilikle kaplandığı gözlemlenirken, bazı yerlerde nehir yatağının karşısına yürüyerek geçilebiliyor. Nehirdeki canlıların yaşam mücadelesi sürerken, kötü kokular da çevre halkını rahatsız ediyor. Vatandaşlar, hem çevre sağlığı hem de sivrisinek artışı nedeniyle yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

ÇELTİK TARLALARI RİSK ALTINDA

Kuraklık sadece çevresel değil, tarımsal olarak da büyük risk taşıyor. Özellikle sulama ihtiyacı yüksek olan çeltik üreticileri, Tunca Nehri'ndeki su sıkıntısının rekolteyi olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.

Kaynak: İHA

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