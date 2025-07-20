Bursa'da Ciple Bisiklet Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

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Bursa'da Ciple Bisiklet Çarpıştı
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ali Y. (18) idaresindeki 16 BDR 650 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Yaşar O. (60) ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletten düşen Yaşar O. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine yastık getiren vatandaşlar, yaralının başının altına koyarak rahat etmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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