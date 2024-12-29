Edirne'de İki Otomobil Birbirine Girdi: İnceleme Başlatıldı

Edirne'de İpsala şehir merkezi istikametinden Keşan istikametine dönüş yapmak için ışıklı kavşağa giren H.İ.A. yönetimindeki otomobil, Yenikarpuzlu istikametinden İpsala istikametine gitmek için kavşağa giriş yapan O.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA