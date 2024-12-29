İzmir'de Akılalmaz Hırsızlık: Tarladan Çuvallar Dolusu Marul Çaldılar

İzmir'in Tire ilçesinde bir tarladan 52 çuval marul çalındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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İzmir'de Akılalmaz Hırsızlık: Tarladan Çuvallar Dolusu Marul Çaldılar

İzmir'in Tire ilçesinde Mahmutlar Mahallesi’nde sabah saat 05.30 sıralarında, Tire Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında 35 RT 753 plakalı bir aracın park halinde olduğunu gördü. Araçtan şüphelenen ekipler, içerisinde bulunan Serhat A.'yı sorguladı. Yapılan sorgulamada Serhat A., beraberinde 2 kişi ile birlikte yol kenarındaki bir tarladan marul çaldıklarını itiraf etti.

Serhat A.'nın telefonunu inceleyen ekipler, hırsızlığın nerde ve kimler tarafından yapılmakta olduğunu da belirleyerek harekete geçti. Bölgeye giden ekipler Nurettin T. ve Abdullah T.'nin bir tarladan çaldıkları 52 çuval marulu Tire-Torbalı karayolu kenarındak istiflediği saptandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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