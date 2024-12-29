Kayseri'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Husumetlisine Kurşun Yağdırdı

Kayseri'de Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak'ta geçtiğimiz günlerde aracıyla seyir eden U.G., alacak-verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu C.B.'yi gördü. Aracından inen U.G., silahla C.B.'ye ateş açtı. C.B. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA