Kayseri'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Husumetlisine Kurşun Yağdırdı
Kayseri'de alacak-verecek meselesinde kan aktı. Husumetli olduğu kişiyi silahla vuran şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan suç aleti ile birlikte yakalandı.
Kayseri'de Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak'ta geçtiğimiz günlerde aracıyla seyir eden U.G., alacak-verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu C.B.'yi gördü. Aracından inen U.G., silahla C.B.'ye ateş açtı. C.B. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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