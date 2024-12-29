Kayseri'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Husumetlisine Kurşun Yağdırdı

Kayseri'de alacak-verecek meselesinde kan aktı. Husumetli olduğu kişiyi silahla vuran şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan suç aleti ile birlikte yakalandı.

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Kayseri'de Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak'ta geçtiğimiz günlerde aracıyla seyir eden U.G., alacak-verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu C.B.'yi gördü. Aracından inen U.G., silahla C.B.'ye ateş açtı. C.B. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kayseri'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Husumetlisine Kurşun Yağdırdı - Resim : 1

Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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