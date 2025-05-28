Edirne'de 4 İlçenin Kaymakamı Değişti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Edirne iline bağlı Keşan, Enez, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde değişiklik yapıldı.

Edirne'de 4 İlçenin Kaymakamı Değişti

Alınan karara göre, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Bursa'nın Karacabey ilçesine atanırken, bu göreve Yalova Vali Yardımcısı Aziz Mercan getirildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Muammer Köken, artık Uzunköprü'de kaymakamlık görevini sürdürecek. Uzunköprü'nün önceki kaymakamı Onur Kökçü ise Tokat Vali Yardımcılığına atandı.

Karabük’ün Yenice ilçesi kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Edirne'nin Meriç ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi. Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ise Kars’ın Susuz ilçesinde yeni görevine başlayacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Edirne kaymakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Görevlendirdim’ Demişti: Yeni Anayasa Komisyonu Kuruldu, İşte Heyetteki 10 İsim… Yeni Anayasa Komisyonu Kuruldu, İşte Heyetteki 10 İsim…
Cumhurbaşkanı Erdoğan Laçın Havalimanı'nın Açılışını Yaptı Cumhurbaşkanı Laçın Havalimanı'nın Açılışını Yaptı
Kilo Vermek İsteyenler Bu Gıdalardan Uzak Durmalı: İşte Diyet Düşmanı Yiyecekler Listesi Kilo Vermek İsteyenler Bu Gıdalardan Uzak Durmalı: İşte Diyet Düşmanı Yiyecekler Listesi
Mangal Odununa 1 Tutam Bile Serpince Dumanı Kokuyu Yok Ediyor! Köz Saatlerce Sönmüyor Mangal Odununa 1 Tutam Bile Serpince Dumanı Kokuyu Yok Ediyor! Köz Saatlerce Sönmüyor
ÇOK OKUNANLAR
2025’in En Güçlü Pasaportu Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Bir Ülke Var... Türkiye'nin de Sıralaması Değişti 2025’in En Güçlü Pasaportu Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Ülke
İşinden İstifa Etti, Köşeyi Döndü: Şimdi 1 Saatte Tam 390 Bin TL Kazanıyor İşinden İstifa Etti, Köşeyi Döndü: Şimdi 1 Saatte Tam 390 Bin TL Kazanıyor
Ne Boğaziçi Üniversitesi Ne Galatasaray Üniversitesi Ne de Koç Üniversitesi! Türkiye'nin En İyi Hukuk Fakültesi Açıklandı Türkiye'nin En İyi Hukuk Fakültesi Açıklandı
2B Arazilerinde Tapu Süreci Böyle İşleyecek: Tüm Sorular Yanıt Buldu 2B Arazilerinde Tapu Süreci Böyle İşleyecek: Tüm Sorular Yanıt Buldu
Dev Kahve Zinciri Yana Döne Eleman Arıyor! 1.1 Milyon Lira Maaş Verecek Dev Kahve Zinciri Yana Döne Eleman Arıyor! 1.1 Milyon Lira Maaş Verecek