Edirne'de 4 İlçenin Kaymakamı Değişti
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Edirne iline bağlı Keşan, Enez, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde değişiklik yapıldı.
Alınan karara göre, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Bursa'nın Karacabey ilçesine atanırken, bu göreve Yalova Vali Yardımcısı Aziz Mercan getirildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Muammer Köken, artık Uzunköprü'de kaymakamlık görevini sürdürecek. Uzunköprü'nün önceki kaymakamı Onur Kökçü ise Tokat Vali Yardımcılığına atandı.
Karabük’ün Yenice ilçesi kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Edirne'nin Meriç ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi. Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ise Kars’ın Susuz ilçesinde yeni görevine başlayacak.
Kaynak: İHA