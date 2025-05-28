Cumhurbaşkanı Erdoğan Laçın Havalimanı'nın Açılışını Yaptı

Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerbaycan'ın Laçın şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edilirken, liderler anahtarlar ile basın mensuplarının karşısına geçerek poz verdi.

Erdoğan ile Aliyev, havalimanı binasını gezerek, yetkililerden bilgi aldı. İki lider daha sonra havalimanında kısa bir görüşme yaptı.

Kaynak: DHA