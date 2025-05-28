Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Görevlendirdim’ Demişti: Yeni Anayasa Komisyonu Kuruldu, İşte Heyetteki 10 İsim…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak olan komisyonun üyeleri belirlendi. Komisyonun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın liderliğinde, yaz boyunca çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Elde edilen bilgilere göre, komisyonun oluşturulmasına dair karar, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında alındı.

10 İSİM BELLİ OLDU

Komisyonda, Cevdet Yılmaz başkanlığında olmak üzere, AKP Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ile Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da yer alacağı kaydedildi.

Komisyonun, en kısa sürede ilk toplantısını gerçekleştirmesi ve yaz dönemi boyunca çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaman zaman bu toplantılara başkanlık edeceği de gelen bilgiler arasında.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI YENİ ANAYASADIR'

AKP, 2023 Seçim Beyannamesi’nde, “Türkiye Yüzyılı’na Yeni Anayasa” başlığıyla, yeni anayasa konusundaki kararlılığını ortaya koymuştu. Söz konusu başlıkta, yeni anayasayla ilgili şu ifadeler yer almıştı: “Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır.”

Beyannamede, yeni anayasanın, son 20 yılda elde edilen demokratik kazanımları koruyacağı ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin güçlü bir teminatı olacağı vurgulanmış, temel ilkeler olarak yüksek standartlı demokrasi, güvence altına alınmış özgürlükler ve hukukun üstünlüğü sıralanmıştı.

Kaynak: AA