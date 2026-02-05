Ebrar Sitesi’nde Acının Yerini Umut Aldı: Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tv100'de Açıkladı: Çalışmalar Rekor Sürede Bitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat asrın felaketinde 22 bloğundan 18’inin yıkıldığı ve 1400’den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi, yeni yüzüyle yaşamın merkezi oldu. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, bölgedeki dönüşüm sürecini ve uygulanan devasa mühendislik hamlelerini tv100 muhabiri Canan Altıntaş'ın mikrofonuna anlattı.

"VATANDAŞIMIZA TESLİM ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonuyla yürütülen çalışmaya ve en son gerçekleştirilen kuraya değinen Yılmaz, "Öncelikle asrın felaketinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Sizin de dediğiniz gibi afetin hemen ardından sayın Cumhurbaşkanımızın talimalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonuyla hummalı bir çalışma başlatılmıştı. Önce planlama ve proelendirme çalışmaları hemen ardından da inşaat çalışmaları başlamıştı. Bu geçtiğimiz süre zarfında yaklaşık 3 yıllık süre içersinde 27 Aralık 2025 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Hatay'da yaptığımız kurada 455 bininci konutu vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yıkılan blokların yerine inşa edilen yeni projede, güvenliğin ön planda tutulduğunu belirten Yasir Yılmaz, ilk iş olarak kat sayısının zemin artı 5 ile sınırlandırıldığını ifade etti.

İNŞAATLAR REKOR SÜREDE TAMAMLANDI

Planlama sürecinde zemin etüdü raporlarına göre her blok için özel bir "reçete" hazırlandığını vurgulayan Yılmaz, inşaat çalışmalarının rekor sürede, tam 1 yıl içerisinde tamamlandığını hatırlattı.

ACININ YERİNE UMUT YÜKSELDİ

Yılmaz, "Emlak Konut olarak biz bu süreçte 86 bin konutu vatandaşlarımıza telsim ettik. Bütün bölgede yaptığımız çalışmalarda öncelikle bir planlama ve projelendirme çalışmaları yaptık. İlk yapılan işlemlerden biri de zemin editü. Bu zemin editü çalışmalaırının ardından ortaya çıkan çalışmalarla birlikte güçlü çalışmaları yapıldı. Sizin de dediğiniz gibi burada 22 bloklu sitenin 18'inin yıkıldığı ve aslında 1400'ün üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği sembol sitelerden birisiydi Ebrar sitesi. Burada yaptığımız çalışmalarda biz öncelikle kat sayını zemin artı 5'e düşürmüş olduk. Bu süreçte öncelikle bloklarda zemin etidü raporlarına göre çıkan reçeteye göre her blokta 100 veya 150 adet sağlam zemine ulaşmak üzere kazık imalatı yapıldı.

Arkasından betonarme imalatlar yine statik projeye uygun şekilide tamamlandı. Biz burada inşaat çalışmalaırnı tam 1 yıl içerisinde tamamladık. Bundan tam 1 yıl önce biz, 678 konut 107 adet ticaret olmak üzere teslimlere başlamıştık. Yaklaşık 1 yıldır burada oturum devam ediyor. Tabii acılar unutulmuyor ama insanların güvenli konutlarda mutluluğu görmek bizim açımızdan da mutluluk verici. Çocukların parklarda oynadığını sizler de görüyorsunuz. Yine donatı alanları, altyapı imalatlarıyla birlikte planlandı ve yapıldı. Bu süreci güçlü bir irade ile birikte burada yapmış olmanın sevincini biz de hep beraber yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KAZIKLAR NASIL YERLEŞTİRİLDİ? YENİ BİR DEPREM OLURSA YARARI NE OLACAK?

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, sitenin altına 3 bin 876 kazık çakılarak "kaya zemin" etkisi yaratıldığını şu ifadelerle açıkladı:

"Bir binanın depremde ayakta kalabilmesini sağlayan en önemli bileşeni zeminde yapılan çalışmalardır. Sağlam zemine ulaştığınızda binayı aslında buradaki sıvılaşma sorunu vardı mesela. Burada kaya tabir edilen daha binanın yükünü taşıyabilecek şeilde yapılan çalışmalara farklı teknikler uygulanabiliyor. Burada kazık malatı uygulamaları yapıldı. Bu sağlam zemin önce foraj yapılarak zeminde donatısıyla beraber betonarme imalatı yapılıyor ve inanın yükünü aslında sağlam zemine ulaştırmış oluyoruz. Ebrar Sitesi'nde de her blok için yapılan zemin editüt çalışmalarında 100-150 kazığı tamamlamış olduk. Sadece bu sitede 3 bin 876 adet kazık imalatı yapıldı. Ardından temel ve betonarme imalatı başlatı aslında."

Kaynak: tv100