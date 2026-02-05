Trafiğe Çıkarken Dikkat! E-5'te En Yoğun Noktalardan Biri: 20 Gün Kapalı Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da olası bir depremden etkilenme riski ile karşı karşıya olan köprülerde güçlendirme çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Anadolu Yakası'ndaki Göztepe Köprüsü'nde güçlendirme çalışması başlattı.

BUGÜN KAPATILIYOR

D-100 Karayolu üzerinde yer alan köprünün temelleri ve kirişlerinde güçlendirme çalışması tamamlandı.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan birinde yer alan köprü üzerinde şimdi genleşme derzlerinin değiştirilmesi aşamasına geçildi.

Çalışmalar kapsamında bugünden itibaren D-100 Karayolu'nun Üsküdar-Göztepe yönünde iki şerit daraltılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışmaların 20 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

