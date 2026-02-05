Trafiğe Çıkarken Dikkat! E-5'te En Yoğun Noktalardan Biri: 20 Gün Kapalı Olacak

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Göztepe Köprüsü'nde depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Üsküdar-Göztepe yönünde iki şerit bugünden itibaren 20 gün boyunca kapalı olacak.

Son Güncelleme:
Trafiğe Çıkarken Dikkat! E-5'te En Yoğun Noktalardan Biri: 20 Gün Kapalı Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da olası bir depremden etkilenme riski ile karşı karşıya olan köprülerde güçlendirme çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Anadolu Yakası'ndaki Göztepe Köprüsü'nde güçlendirme çalışması başlattı.

BUGÜN KAPATILIYOR

D-100 Karayolu üzerinde yer alan köprünün temelleri ve kirişlerinde güçlendirme çalışması tamamlandı.
İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan birinde yer alan köprü üzerinde şimdi genleşme derzlerinin değiştirilmesi aşamasına geçildi.

Çalışmalar kapsamında bugünden itibaren D-100 Karayolu'nun Üsküdar-Göztepe yönünde iki şerit daraltılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışmaların 20 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Araç Sahiplerini Bekleyen Gizli Tehlike: Fark Etmeden İcralık OlabilirsinizAraç Sahiplerini Bekleyen Gizli Tehlike: Fark Etmeden İcralık OlabilirsinizEkonomi

Asrın Felaketinden Asrın İhyasına! Murat Kurum Paylaştı: 'Türkiye'min Gücüne Bak'Asrın Felaketinden Asrın İhyasına! Murat Kurum Paylaştı: 'Türkiye'min Gücüne Bak'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul Trafik Deprem
Son Güncelleme:
İstanbul'da Hareketli Saatler: Denizde Bir Cisim Bulundu İstanbul'da Hareketli Saatler, Denizde Bir Cisim Bulundu
MSB'den Flaş Suriye Açıklaması: 'Entegrasyonu Yakın Takipteyiz' MSB'den Flaş Suriye Açıklaması
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'in Buca Belediyesi'ne Operasyon: 25 Şüpheliye Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
Kriz Çözüldü: ABD-İran Görüşmesinin Yeri ve Tarihi Belirlendi Kriz Çözüldü: ABD-İran Görüşmesinin Yeri ve Tarihi Belirlendi
'Aziz İhsan Aktaş' Davasında Mütalaa: Savcı Belediye Başkanlarının Tutuklu Yargılanmasını İstedi Savcı Belediye Başkanlarının Tutuklu Yargılanmasını İstedi
Altın ve Gümüş Kan Kaybediyor: Piyasalarda Şok Dalgası! Yüzde 15'lik Büyük Çöküş Altın ve Gümüş Kan Kaybediyor: Piyasalarda Şok Dalgası! Yüzde 15'lik Büyük Çöküş
SGK Borcu Olanlar Dikkat: Yüzde 10 Peşinat Şartı Kaldırıldı Yüzde 10 Peşinat Şartı Kaldırıldı