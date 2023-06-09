Ebrar Sitesi ailelerinden suç duyurusu: 'Hesap soracağız'

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinde en çok can kaybının olduğu yerlerden biri de Ebrar Sitesi'ydi. Ülke gündeminden düşmeyen sitede yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sayı tek başına 2020 yılında meydana gelen Elazığ Depremi'nden daha fazla can kaybı yaşandığını gösteriyordu.

Ebrar Sitesi'nin fiziki şartlarını onaylayan 39 kişiden yakınlarını kaybeden aileler şikayetçi oldu. İçlerinde belediye başkanı, eski belediye başkanları, proje müdürleri, kontrol müdürleri ve idari sorumluların olduğu isimlerden şikayetçi olan aileler adalet talep ediyor.

"EN BÜYÜK SEBEP İHMALKARLIK"

Bugün adliye önünde yapılan basın açıklamasında Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler konuştu. Onlardan biri olan Fatma Irmak bu kadar can kaybı yaşanmasındaki en büyük sebebin ihmalkarlık olduğunu söyledi. Irmak, "İşini doğru düzgün yapmayan liyakatsiz insanlar yüzünden böylesi bir felaket yaşadık. Amacımız burada sadece müteahhitleri değil buna sebep olan göz yuman herkesin hesap vermesi bu yüzden yakından takipçisi olacağız" dedi.

"BUNA SEBEP OLANDAN DA GÖZ YUMANDAN DA HESAP SORACAĞIZ"

Ebrar Sitesi'nde yaşamını kaybedenlerin yakınları adına konuşan Avukat Mustafa Mert Doğan ise "Buna sebep olanın da göz yumanın da hesap vermesi için bugün buradayız. Yapı denetim şirketinin ötesinde burada bir ihmal zinciri var. Yıkılan onlarca konuttan bahsediyoruz. Enkaz altında kalan binlerce insanımızdan bahsediyoruz. Bu yapılara izin verenler de bunu denetlemeyenler de eninde sonunda bu yıkıma doğrudan ya da dolaylı olarak sebep olanların her birinden de hesap sormak için buradayız. Bu konu sadece Ebrar Sitesi'nde yaşamını kaybedenler için değil. Depremde yaşamını kaybeden tüm yurttaşlarımız için bir hukuk mücadelesine giriyoruz. Depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi'nin Kahramanmaraşlılar için adalet için de bir simge haline gelmesini sağlayacağız. Ebrar Sitesi adaleti sağlamak için ilk adım olacak" diye konuştu.