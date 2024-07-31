Dur İhtarına Uymadı: 188 Promil Alkollü Çıktı

Muğla’nın Datça ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yapılan kontrollerde 188 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Olay, Atatürk Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hız yaparak egzoz patlatan otomobil sürücüsü bölgede bulunan polisin ’dur’ ihtarına uymadı. İddiaya göre polisin üzerine otomobili sürerek kaçmaya çalışan sürücü uzaklaşamadan yakalandı. Uzun süre polis ekiplerine ehliyetini vermemek için direnen sürücü bir süre sonra pes ederek ehliyet ve kimliğini verdi. Alkolmetreye üfleyen sürücünün 188 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA