Düğünde Maganda Faciası: 1 Yaralı 3 Gözaltı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

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Düğünde Maganda Faciası: 1 Yaralı 3 Gözaltı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçede geçen 20 Eylül’de yapılan bir düğünde rastgele havaya ateş edildi. Bu sırada çıkan saçmaların sol koluna isabet etmesi sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca ve 68 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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