Annesiyle Tartışıp Evi Ateşe Verdi

Isparta’da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangını, annesi ile tartışan akli dengesi yerinde olmayan çocuğun çıkardığı iddia edildi.

Yangın, Isparta’nın merkeze bağlı Yenice mahallesi 2508 sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, evde kiracı olarak oturan Asuman Ö. ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen oğlu evi ateşe verdi. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, ev sahibi Dudu B.’nin emniyete giderek kiracısı hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Asuman Ö.’nün oğlunun ise akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA