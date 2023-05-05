DSÖ: 'Covid-19 artık küresel sağlık acil durumu değil'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınının artık küresel sağlık acil durumu oluşturmadığını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, milyonlarca insanın ölümüne neden olan Covid-19'un küresel sağlık acil durumunun sona erdiği duyuruldu.
Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Büyük bir umutla, Covid-19'u küresel bir sağlık acil durumu olarak ilan ediyorum" dedi.
BİTMEDİĞİ VURGULANDI
Açıklamada ayrıca, acil durumun bittiği ancak Covid-19'un bitmediği de vurgulandı.
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