DSÖ: 'Covid-19 artık küresel sağlık acil durumu değil'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınının artık küresel sağlık acil durumu oluşturmadığını duyurdu.

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DSÖ: 'Covid-19 artık küresel sağlık acil durumu değil'

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, milyonlarca insanın ölümüne neden olan Covid-19'un küresel sağlık acil durumunun sona erdiği duyuruldu.

Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Büyük bir umutla, Covid-19'u küresel bir sağlık acil durumu olarak ilan ediyorum" dedi.

BİTMEDİĞİ VURGULANDI

Açıklamada ayrıca, acil durumun bittiği ancak Covid-19'un bitmediği de vurgulandı.

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Koronavirüs
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