DSÖ: 'Covid-19 artık küresel sağlık acil durumu değil'

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, milyonlarca insanın ölümüne neden olan Covid-19'un küresel sağlık acil durumunun sona erdiği duyuruldu.

Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Büyük bir umutla, Covid-19'u küresel bir sağlık acil durumu olarak ilan ediyorum" dedi.

BİTMEDİĞİ VURGULANDI

Açıklamada ayrıca, acil durumun bittiği ancak Covid-19'un bitmediği de vurgulandı.