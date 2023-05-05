Bursa'da okulu bastı, müdür yardımcısını silahla vurdu!

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 4 yaşındaki kızın velisi, çocuğunun saçı çekildiği gerekçesiyle okulu bastı, müdür yardımcısını silahla ayağından vurdu.

Son Güncelleme:
><

Bursa Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’nun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.’nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba Ferdi Y.(28) yakını O.Y. (26) ile birlikte okula geldi.

Müdür yardımcısı İsmail Küçük (51) ile durumu konuştuktan sonra merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldiler. Baba Ferdi Y. bir anda belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İsmail Küçük’e doğru ateşledi.

GÖZALTINA ALINDI

Bacağından yaralanan müdür yardımcısı Küçük, okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Silahlı saldırı olacağından habersiz olduğunu iddia eden şahsın yakını O.Y.’nin ise yaralı müdür yardımcısı Küçük’ün olay yerinden hastaneye sevki sırasında yardımcı olduğu güvenlik kameralarına yansıdı.

TABURCU EDİLDİ

Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Küçük’ün taburcu olduğu öğrenildi.

"PİŞMANIM"

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı muhabirlerin ‘Neden yaptınız?’ sorusuna Ferdi Y., “Yanlışlıkla oldu. Pişmanım” dedi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Adliyeye sevk edilen Ferdi Y. ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. 4 çocuğu olan ve eşinden yeni bir bebek bekleyen Ferdi Y.'ye ev hapsi verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa silah
Son Güncelleme:
Dış Görünüşe Önem Veren 3 Burç.. Kimseyi kolay kolay beğenmezler Dış Görünüşe Önem Veren 3 Burç.. Kimseyi kolay kolay beğenmezler
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
İstanbul'da hakim, sara nöbeti geçirdiği iddia edilen şahsı vurdu! Hakim, sara nöbeti geçirdiği iddia edilen şahsı vurdu!
Aile Bakanı ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı: Tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz davasında yeni gelişme Aile Bakanı ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı: Tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz davasında yeni gelişme
ÇOK OKUNANLAR
En sabırsız 3 burç belli oldu En sabırsız 3 burç belli oldu
İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' Dolar ve altın alanlar dikkat: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor! Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor!