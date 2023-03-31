Dört kez beraat etmişti: Pınar Selek hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

GERÇEK GÜNDEM /

Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin açılan davada dört kez beraat eden sosyolog Pınar Selek yeniden yargılanıyor. Davanın ilk duruşması bugün 14:00'te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'nde, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Duruşma, yoğun katılımdan dolayı adliyenin en büyük mahkeme salonuna alındı. Duruşmada Pınar Selek’i savunmak üzere avukatları babası Alp Selek, kardeşi ve avukatı Seyda Selek ve çok sayıda avukat yer aldı.

Duruşmayı izleyenler arasında Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekilleri Elise Leboucher, Pascale Martin ve asistanı Félicie Kempf, Paris Belediyesi Meclis Üyesi Raphaelle Remy-Leleu de yer alıyor.

Ayrıca duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve HDP Millletvekili Musa Piroğlu da takip ediyor.

Mahkeme Başkanı, Pınar Selek hakkında ifadesinin alınması için kırmızı bülten çıkartıldığını açıkladı. Ayrıca diğer sanık olan Abdülmecit Öztürk için de kırmızı bülten çıkarıldı.

KAYMAKAMLIKTAN BASIN AÇIKLAMASINA YASAK

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi yapılacak basın açıklaması Kağıthane Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

9 Temmuz 1998 yılında Mısır Çarşısı'nda yedi kişinin öldüğü, 127 kişinin de yargılandığı patlamaya ilişkin davada Pınar Selek, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Haziran 2022'de beraat kararını bozmasıyla yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Mahkeme, Ocak ayında Fransa'da yaşayan Selek için kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkartılmasına karar vermişti.