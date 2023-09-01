Doktor göçü sürüyor: "İyi Hal Belgesi" başvurusunda rekor

TTB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık emekçilerinin yurtdışına gidebilmek için aldığı "iyi hal belgesi"ne yapılan başvuru sayısının ağustosta ilk defa 300’ü aştığını duyurdu.



TTB'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde;



"TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı; Ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315 oldu.

2023'ün ilk 8 ayında 1964'e ulaştı.



İktidar eliyle derinleştirilen yoksulluğa, umutsuzluğa ve tırmandırılan şiddete karşı; haklarımız için bir kez daha "Emek Bizim Söz Bizim" deme zamanı!"