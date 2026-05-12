Doğadan Topladığı Ot Kabusu Oldu: 'Ben Yandım Siz Yanmayın!'

Mardin'de 52 yaşındaki şeker hastası M.S., bahar aylarında dağdan topladığı otu, arkadaşlarının "Şeker hastalığına iyi gelir" önerisi üzerine pişirip yedi. Kısa süre sonra rahatsızlanan M.S., yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan kadının iç organlarında ağır hasar oluştuğu belirlendi. Uygulanan tedavinin ardından iç organlarının değerleri düzeldi. Tekrar hayata tutunan M.S. uyarılarda bulundu.

'YANLIŞ OT ÇIKTI'

Ölümden döndüğünü belirten M.S., "Dağa kendimizi ot toplamaya gittik ve aralarında değişik bir ot buldum. Onu da topladım. 'Acaba bu neye iyi geliyor' diye birkaç arkadaşa danıştık. 'Bu şeker hastalığına iyi geliyor’ dediler. Ben de onu topladım, eve getirdim. Ondan sonra pişirip yedim. Yanlış ot çıktı, o değişiğiymiş, zehirlisiymiş. Onu yedim ve 3 saat sonra fenalaştım, buraya getirildim. Elhamdülillah, önce Allah sonra doktorlarımız sayesinde hayata tutunduk. Gerçekten de bütün organlarıma zarar vermişti. Şu an hayatta olduğum için Rabb’ime hamdediyorum. Tanımadığınız otları sakın yemeyin. İnsanın hayatına mal olabiliyor. Ben mucizevi bir şekilde hayata tutundum. Gerçekten öldüm, dirildim. Çok tehlikelidir. Ben o hataya düştüm, siz düşmeyin" dedi.

UZMANI UYARDI

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Çağlar Öztürk, son dönemde hastaneye başvuran zehirlenme vakalarında artış yaşandığını belirterek, “Hastanemize yaklaşık iki haftadır yabancı ot zehirlenmesi şikayetiyle çok sayıda vaka gelmeye başladı. Bildiğiniz üzere çiğdem özü veya çiriş otu denilen bu bitkiye karışan bazı yabani otların yenmesiyle beraber hastalarda karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kan değerlerinde bozulmalar olabiliyor. Daha kötü sonuçlara da sebebiyet verebilir. Bu konuda halkın daha dikkatli olması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA