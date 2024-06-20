Diyarbakır’da yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 898. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahkavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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