14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde babasını tabancayla öldüren 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

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14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin kırsal Yukarı Haydan Mahallesi muhtarı ve güvenlik korucusu Selahattin U. ile 14 yaşındaki oğlu M.U. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.U, tabancayla babasını yaraladı.

Ağır yaralanan baba, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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