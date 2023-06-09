Tahliye olmuştu: Sahte doktor Ayşe Özkiraz gerçek doktor olma yolunda

Doktorluk hayalini sahte belgelerle hastane koridorlarına taşıyan Ayşe Özkiraz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) gibi üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'ye, 17-18 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ'da girecek olan Ayşe Özkiraz'ın, sınav performansı bu sene belli olacak.

Cezaevinde de tıp derslerine hazırlanan ve mahkeme heyetine ise gerçekten Tıp Fakültesi'ni kazanmak istediğini söyleyerek pişmanlığını dile getiren Özkiraz'ın, hayalinin gerçek olup olmayacağı herkes tarafından merak konusu oldu. Tutuklu kaldığı dönemde cezaevi yönetiminden soru bankası ve yardımcı kitaplar isteyen Özkiraz, tek hayalinin doktor olmak olduğunu da her seferinde dile getirmişti.

8 YIL HAPİS CEZASI ALAN AYŞE ÖZKİRAZ TAHLİYE OLDU

Ayşe Özkiraz, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtmıştı. Mahkeme heyeti Ayşe Özkiraz'ı, 'Özel belgede sahtecilik'ten 1 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik'ten 3 yıl, 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan verdiği 1 yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Özkiraz'ın tahliyesine karar vermişti.