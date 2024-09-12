Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Reklam' Gibi Sözler: 'Kur’an Kurslarımız Adeta Rehabilitasyon Merkezi'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an kurslarının açılışında yaptığı konuşmada, kursların ‘adeta bir rehabilitasyon merkezi’ gibi çalıştığını savundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Düzce’de düzenlediği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Kur’an Kursları Açılış Programı’nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da açıklamalarda bulundu. Erbaş, konuşmasında “Bizler Kur’an kurslarımızı hayata dokunan, insanımıza huzur veren ve geleceğimizi inşa eden müstesna mekanlar olarak görüyoruz. Çünkü buralar inananlar için rahmet ve şifa kaynağı olan bir kitabın öğretildiği ve okunduğu yerdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 4-6 yaş Kur’an kurslarına çok önem verdiklerini belirten Erbaş, “Ülkemizdeki 4-6 yaş Kur’an kurslarında görev yapan hocalarımızın tamamı hoca hanım. Hepsi annelik şefkatiyle, ablalık şefkatiyle, teyzelik şefkatiyle yaklaşıyorlar çocuklarımıza. İstemez misiniz, o şefkatle Rabbini, Peygamberimizi, O’nun ahlakını, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, şehitlik ve gazilik ruhunu öğretsin çocuklarımıza. Sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü öğretsin. Yalanın kötülüğü nedir, toplumları çürüten kötülükler nedir? Onları öğretsin çocuklarımıza. İstemez misiniz” dedi.

ERBAŞ’TAN İLGİNÇ BENZETME

Kur’an kursları için rehabilitasyon merkezi benzetmesi yapan Erbaş, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

'Bizler Kur’an kurslarımızı hayata dokunan, insanımıza huzur veren ve geleceğimizi inşa eden müstesna mekanlar olarak görüyoruz. Çünkü buralar inananlar için rahmet ve şifa kaynağı olan bir kitabın öğretildiği ve okunduğu yerdir. Bu hastalıklara şifa ve dünyadaki kötülüklere karşı bir devadır. Bu bağlamda her yaş ve seviyeye uygun Kur’an ve din eğitimi verdiğimiz ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarımız adeta bir rehabilitasyon merkezi gibi de çalışıyor.’’