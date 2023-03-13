Diyanet görevlileri, depremzede çocukların oyun çadırını Kuran kursuna çevirmek istedi

"Çocuklara dini eğitim vermek için" deprem bölgesine giden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetkilileri, depremin hemen ardından Beylikdüzü Belediyesi'nin koordinasyonu ile bölgeye giderek çocukların rehabilitasyonu için gönüllü çalışmalar yürüten öğretmenlerin kendilerine izin vermemesi üzerine, "Devletin adamıyım ben, sen kim oluyorsun" diye çıkıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre; İstanbul’dan 200 öğretmen olarak yola çıktıklarını, gönüllülerden 50’sinin İskenderun’da çalıştığını anlatan gönüllü öğretmenlerden Zühre Şimşek, kendisi dahil 5 öğretmenin Modernevler’de bulunan çadır kentte çalışma yaptığını anlattı. Kendi çabalarıyla çocuklar için oyun çadırı kurduklarını söyleyen Şimşek, depremin üçüncü haftasında Türkiye Diyanet Vakfı'ndan gelen görevlilerin “Devlet tarafından görevlendirildik. Çocuklara dini eğitim vermeye geldik” diyerek çadıra girdiklerini anlattı.

Olayın sabah saatlerinde yaşandığını aktaran Şimşek, “Askerler eşliğinde gelip çocuklara çikolata dağıtmak istediklerini söylediler. Üzerlerinde Diyanet Vakfı logosu vardı” dedi. Buranın sadece oyun çadırı olduğunu söyleyerek dağıtıma izin vermediklerini söyleyen Şimşek, “Çocuklara çadırda böyle şeyler vermiyoruz. Buranın dağıtım merkezi olmadığını, sadece oyun için burada olduklarını bilmeleri için uğraşıyoruz” dedi.

Diyanet Vakfı yetkililerine etkinlik bitiş saati olan 17.00’de çikolata ve meyve sularını dağıtabileceklerini söylediklerini ifade eden gönüllü öğretmen Şimşek, “Öğleden sonra tekrar geldiler. İzinsiz şekilde çadıra girdiler. O sırada etkinlik yapıyorduk. Kendilerini nezaketle dışarıya aldım ve etkinlik bitiş saatinden sonra görüşebileceğimizi söyledim. Aralarından bir kişi, ‘Müsaade isteyip dağıtım yapmaya gelmeyeceğiz. Bizim görevimiz var, devlet tarafından görevlendirildik. Biz çocuklara dini eğitim vermeye geldik’ dedi. Çocuklara dini eğitim verilmesine müsaade edemeyeceğimizi söyleyince ‘Sen kim oluyorsun?’ diye çıkıştı” diye konuştu.

Eğitim içeriklerinin uygunluğundan emin olmadan çocuklarla temas etmelerine izin vermeyeceklerini yinelediklerini söyleyen Şimşek, bunun üzerine “Biz Diyanet'in görevlendirdiği insanlarız ve 4-6 yaş arası çocuklara dini eğitim vermek için geldik. Bizim kendi dini programımız var. Devletin adamıyım ben, devletin eğitimini vereceğim sen kim oluyorsun” yanıtı aldığını ifade etti.

Kendilerinin çadırdaki çocuklara dini eğitim veremeyeceklerini yinelediklerini anlatan Şimşek bunun üzerine görevlilerin “Tekrar geleceğiz” diyerek gittiklerini söyledi.

Olay sonrası Beylikdüzü Belediyesi ile iletişime geçtiklerini ve dini eğitime müsaade edilmemesi konusunda anlaştıklarını söyleyen Şimşek, “O gün pasif dursaydık, bu çadırı biz gönüllü öğretmenlerden alacaklardı. Çocuklara Kur’an kursu adı altında nasıl bir eğitim vereceklerine dair bir fikrimiz yok. Türkiye’de olumsuz örneklerine de şahit olduk” dedi.