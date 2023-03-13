AKP'li Cahit Özkan’ın ekibinin olduğu otomobil kaza yaptı

AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın ekibinin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Denizli'nin Babadağ ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

AKP'li Cahit Özkan’ın ekibinin olduğu otomobil kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, Cahit Özkan’ın R.B. idaresindeki otomobil, Demirli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kendilerini takip eden ve içerisinde danışmanı ve fotoğrafçısının da bulunduğu otomobilin kaza yaptığını görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Cahit Özkan’ın danışmanı olduğu belirtilen sürücü R.B ve hafif yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Otomobildeki kişilerin milletvekili Özkan'ın programını takip etmek için ilçeye gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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