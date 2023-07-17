Diyanet, depremde hasar gören caminin yeniden yapımını engelledi

İstanbul’da 2019 yılında Silivri merkezli gerçekleşen depremde hasar gören ve yeniden yapılmak üzere yıkılan Avcılar Hacı Tükenmez Camisi için İBB’nin hazırladığı proje, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 bin kişilik olmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla engellendi. Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek imara yönelik her türlü proje, etüt çalışması ve inşaat faaliyeti ve ihale işlemlerinin durdurulmasına” karar verdi.

Karara ilişkin Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, beraberindeki CHP İstanbul milletvekilleri Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer ile bugün cami önünde açıklama yaptı.

“EKİPLERİMİZ HEP BİR DİRENİŞLE KARŞI KARŞIYA”

“’Camiyi yapmıyorlar’, ‘Cami yapılmıyor’ dendi ama biz burada bugün belgeli olarak, resmi, mahkeme belgeli olarak caminin yaptırılmadığını anlatmak için toplanmak durumunda kaldık” diyen Hançerli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aylar öncesinden de yıllardır da cami, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ‘Caminin tamamını yapacağım sonra da Diyanet’e teslim edeceğim’ demesine rağmen aylardır, yıllardır oyalanıyor ve engelleniyorduk. Engellenmemize rağmen, kendimizi anlatmakta belki biraz zorlandık ama bugün elimizde Diyanet’in cami inşaatını durdurmaya ilişkin, camiyi yapmamıza engel olan bir mahkeme kararı var. Caminin inşaatına yaklaşık bir aydır yapmak için, girmek için geliyoruz, gidiyoruz. Ekiplerimiz sabah 06.00’da da geldi, yapmaya çalıştı fakat bir karşı duruş, bir direnişle hep karşı karşıya. Tabii bir olumsuzluğun yaşanmaması, kavganın olmaması, tartışmanın olmaması isteğimiz. En sonunda bu ayın 13’ünde önümüze bir mahkeme kararı getirdiler. Küçükçekmece 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bir ara karar niteliğinde tedbir kararı; inşaatın, caminin yapılmasının durdurulma kararı. Davacı, yani bu kararı almak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı ve muhatap davalı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi.

“10 AYDA TAMAMLANACAK BİR CAMİYİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi ne yapmış ve ne durdurulmak isteniyor? Camiyi yapmak istemiş, caminin inşaatına başlamak istemiş, başlamış ama ‘Yapamazsınız, yapmayın, durun’ diye bir kararla karşı karşıya kaldık. Bunun için özellikle inançlarımız üzerinden siyaset yapılmasına çokça alışkınız ve bundan toplum olarak rahatsızlık duyuyoruz. Siyasetle inancın, siyasetle dinin birbirinden ayrı olması mutlaka lazım. Hele inancın, hele dinin asla siyasete konu edilmemesi lazım. Avcılarlı hemşerilerim burada geçmişine uygun ve buradaki yaya geçişini, buradaki Avcılar’a insan geçişini rahatlatan bir cami istiyor. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar Belediyesi el birliğiyle yapmak istiyoruz. Diyanet’e arsayı da veren Büyükşehir Belediyesi, camiyi de anahtar teslimi yapıp teslim etmek istiyor. Dolayısıyla cami inşaatı bir dernek aracılığıyla ya da birileri aracılığıyla yıllarca sürmeyecek, 10 yılda bitmeyecek bir cami değil; 10 ayda tamamlanacak bir camiyi yapmak istiyoruz, yapılmıyor. Bu cami burada yapılacak, yapmak istiyoruz. Engel olmayın. Lütfen engellemeyin.”

TURAN TAŞKIN ÖZER: İNANANLARA HİZMETİN PARTİSİ OLMAZ

CHP’li Turan Taşkın Özer de siyasette yurttaşa hizmetin partisinin olmadığını söyledi. Özer, şöyle konuştu:

“Siyaset bu şekilde yürütülmez. Aynı şeyi ben o zaman Beylikdüzü İlçe Başkanıyken Beylikdüzü’nde de yaşadım. Orada da bir taziye evi yapmak istedik. O dönem Büyükşehir Belediyesi bizde değildi. O zaman Büyükşehir Belediyesi ekipleri engel olmuştu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada bir cami yapmak istiyor, Diyanet İşleri Başkanlığa engel oluyor. Geçen hafta Meclis’te de söyledik. Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı'na bir cumhurbaşkanı imzası lazım. O cumhurbaşkanı imzasını atmaktan, Cumhurbaşkanı imtina ediyor. Dolayısıyla vatandaşa hizmetin, inananlara hizmetin partisi olmaz. Bu işi bir an önce eski hâline getirmeleri lazım, müsaade etmeleri lazım.”

ÖZGÜR KARABAT: CAMİ YAPILMASINI SİYASİ ÇIKARLAR İÇİN ENGELLİYORLAR

Bölgedeki yaya trafiğine dikkat çeken CHP’li Özgür Karabat da şunları dile getirdi:

“Avcılar ile E-5’in bağlantısını sağlayan noktalardan birisi burası. Burada daha önce deprem sebebiyle yıkılmış bir cami var ve uzunca bir zamandır burayı yapmak isteyen İBB var. Önce ‘Yapmıyorlar’ diye yürüdüler. Bunun siyasetini yaptılar. Şimdi yapıyoruz, engelleyerek siyaset yapıyorlar. Bizim burada muradımız şudur: Bu noktada Avcılar’ın hem şehirle ilgili ihtiyaçlarını karşılayan hem de bir cami ihtiyacını karşılayan bir projeyi İBB geliştirdi. Bu proje tamamlandığında hem buradan yayalar aşağıdaki caddeyle bağlantıyı rahatça kuracak ve Avcılar’ın E-5’le önemli bir bağlantısı sağlanacak hem de burada yine ihtiyaca uygun bir cami yapılacak. Yeni yapılan projedeki cami öncekinden hem açık alan olarak hem de kapalı alan olarak daha fazla kişiye yönelik bir cami planlıyor. Dolayısıyla burada bir mescit değil, cami yapılıyor. Cami yapılmasını siyasi çıkarlar için engelliyorlar. Israrla söylüyorum ki bu camiyi yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu cami Avcılar kentinin önemli bir parçası olacak ve Avcılarlı yayalar da buradan aşağıdaki modern caddeyle ve E-5’le bağlantısını sağlayacak. Buradan uyarıyorum. Dini siyasete alet etmeyin.”